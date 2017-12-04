بالصور - هذا ما عثر بحوزة علي عبد الله صالح بعد مقتله!

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً تُظهر بطاقتين شخصيتين تعودان للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وبحسب الصورة، فإنَّ البطاقة الأولى هي بطاقة عضوية صالح في المؤتمر الشعبي العام - الأمانة العامة، وهو من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من العام 2005 - 2013.

أمَّا البطاقة الثانية، فصادرة عن وزارة الداخلية اليمنية - مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وقد أظهرت بعضاً من البيانات الشخصية لصالح:

الإسم الكامل: علي عبد الله صالح عفاش.

مكان وتاريخ الولادة: صنعاء - سنحان - الربع الشرقي 21/3/1947.

فصيلة الدم: O-

الرقم الوطني: 01010744444

وكانت وسائل إعلام يمنية وعربية، نقلت خبر مقتل صالح، وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام يمنية، جثة صالح مصابة بطلقٍ ناري في الرأس.

وأكَّد مصدر قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي ينتمي إليه صالح) الخبر، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".