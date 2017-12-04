living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - هذا ما عثر بحوزة علي عبد الله صالح بعد مقتله!

4
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً تُظهر بطاقتين شخصيتين تعودان للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

 

وبحسب الصورة، فإنَّ البطاقة الأولى هي بطاقة عضوية صالح في المؤتمر الشعبي العام - الأمانة العامة، وهو من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من العام 2005 - 2013.

 

أمَّا البطاقة الثانية، فصادرة عن وزارة الداخلية اليمنية - مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وقد أظهرت بعضاً من البيانات الشخصية لصالح:

الإسم الكامل: علي عبد الله صالح عفاش.

مكان وتاريخ الولادة: صنعاء - سنحان - الربع الشرقي 21/3/1947.

فصيلة الدم: O-

الرقم الوطني: 01010744444

 

وكانت وسائل إعلام يمنية وعربية، نقلت خبر مقتل صالح، وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام يمنية، جثة صالح مصابة بطلقٍ ناري في الرأس.

 

وأكَّد مصدر قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي ينتمي إليه صالح) الخبر، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout