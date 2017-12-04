اعفاء مسؤول سعودي من منصبه.. بسبب عرض أزياء!

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، يقضي بإعفاء الدكتور غسان بن أحمد السليمان، المستشار في وزارة التجارة والاستثمار، من منصبه، وفق ما اشارت صحيفة "سبق" السعودية الالكترونية.

وقالت الصحيفة ان "الأمر الملكي الحازم جاء ليؤكد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على عدم التجاوز فيما يمس الأمور الشرعية، ورفضه أي مخالفات أو تجاوزات، إذ صدر الأمر الملكي بعد ساعات من تداول مقاطع فيديو، تكشف حضور المستشار السليمان عرض أزياء خلال افتتاح أكاديمية للتجميل بالرياض، وما أعقبه من تصريح تلفزيوني، أشاد فيه بالفعاليات، قبل أن يناقض نفسه، ويظهر في تصريحات رسمية اليوم، يستنكر ما حدث."