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حريق يلتهم المطعم الأشهر في اسطنبول "نصر-إت"

3
DECEMBER
2017
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هرع رجال الإطفاء إلى الفرع الرئيسي من المطعم التركي الشهير "نصر- إت" إثر اندلاع حريق كبير في سطح المطبخ.

وبحسب شرطة اسطنبول فإن حريقًا ضخمًا اندلع في المطعم الشهير القائم في حي إيتيلر الراقي في إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، وسرعان ما تم إخماد الحريق، لكن مدى الضرر الذي لحق بالمطعم مازال غير معلوم.

وبحسب شهود عيان فإن الدخان الأسود استمر بالانبعاث من سطح المبنى ومدخنته.

يذكر أن صيت مطعم "نصر-إت" ذاع من قبل الشيف التركي الشهير "نصرت غوكه" منذ عام 2011، وهو طاهٍ مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل نشاطه الكبير عليها واحترافيته بطهو اللحم على وجه الخصوص، بالإضافة إلى توقيعه الخاص بالملح عليها في نهاية مقاطعه المصورة، والتي سمي بفضلها "سالت بي - Salt Bae ".

وبفضل إشادة العملاء والشراكات الناجحة، فإن سلسلة "نصر إت" لديها الآن 11 مطعم، بما في ذلك تلك الموجودة في تركيا فضلًا عن العديد من الفروع خارجها، في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنّ الشيف والطاهي التركي من أبٍ عمِل بمنجم، ووالده لا يجيد القراءة ولا الكتابة، بدأ مشوار حياته المهنية بغسيل الأطباق في أحد المطاعم، ولم ييأس من تحقيق حلمه بإطلاق مطعمه الخاص، حيث درس في أمريكا فنون الطهي وعاد ليفتتح مطعمه.

ويعتبر مطعم "نصر-إت" وجهة لكثير من المشاهير والرؤساء العرب يسعى الشيف "نصرت" الى توثيق زياراتهم بنشر صور تجمعه معهم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وبجولة عبر حسابه نرى صورة تجمعه بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي زاره في مطعمه بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ليتناول وجبة اللحم من يد الطاهي التركي.

كما ظهر "نصرت" في صورة ثانية يقف فيها خلال زيارته للأردن، بجانب العاهل الأردني عبدالله الثاني مقلدًا لحركته الشهيرة.

ولم يفوت الممثل الأميركي الشهير "ليوناردو دي كابريو" فرصة تناول وجبة من اللحم في مطعم "نصر-إت" أثناء زيارته الأخيرة لدبي بالإمارات العربية المتحدة.

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