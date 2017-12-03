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نصف الأيزيدين المخطوفين ما زالوا بقبضة داعش أو مفقودين

3
DECEMBER
2017
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لا يزال نحو نصف الأيزيديين الذين خطفهم تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات في العراق، بيد الجماعة الجهادية أو في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وزارة الأوقاف والشؤون في إقليم كردستان.

ومنذ الثالث من آب العام 2014، لدى دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى قضاء سنجار معقل الطائفة الأيزيدية في شمال العراق، وحتى الأول من كانون الأول 2017، أحصي إنقاذ أو فرار 3207 أيزيديين من أصل 6417 خطفهم التنظيم في سنجار، بحسب مدير عام الشؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف خيري بوزاني.

وأشار خيري إلى أن عدد الذين ما زالوا بيد التنظيم هو 3210، بينهم 1507 نساء و1703 رجال، من ضمنهم أطفال لم يتم تحديد عددهم.

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