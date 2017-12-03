بالفيديو...عرض أزياء نسائي يثير ضجة في السعودية

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نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعرض أزياء نسائي، مؤكدين أنه في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مغردون أن عرض الأزياء رافق افتتاح أكاديمية للتجميل الأسبوع الماضي، وقد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه نساء وهن لا يرتدين الحجاب على رؤوسهن.

وأثار ظهور رجال برفقة نساء دون حجاب وارتداء بعضهن بناطيل ضيقة، جدلا واسعا بين النشطاء على موقع "تويتر".

ومن جانبه استنكر غسان أحمد السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزارة التجارة والاستثمار، ما رافق افتتاح أكاديمية التجميل الأربعاء الماضي.

ووصف غسان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ما جرى بأنه "لا يمثل تقاليد المملكة الإسلامية"، مشيراً الى أن "العرض المقدم لم يكن للهيئة علم به".

sputniknews