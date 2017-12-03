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بالصور- بيت لحم تضيء شجرة الميلاد في ساحة كنسية المهد

3
DECEMBER
2017
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احتشد مئات الفلسطينيين والسياح، مساء السبت، في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، احتفالاً بإضاءة شجرة عيد الميلاد.

ويعد هذا الاحتفال إيذاناً ببدء احتفالات عيد الميلاد لهذا العام.

وحضر حفل إنارة الشجرة رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس بلدية بيت لحم، أنطوان سلمان، ووزراء وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية وسفراء وقناصل.

وأضاء الحمد الله، وسلمان، شجرة الميلاد التي يبلغ ارتفاعها نحو 15 متراً أمام كنيسة المهد.

يذكر ان شجرة بيت لحم حصلت في العامين الماضيين على المرتبة الـ12 من أصل 20، في تصنيف صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، حول أجمل أشجار الميلاد في العالم.

المصدر: العربية

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