living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من هو الصديق الجديد للعائلة المالكة في السعودية؟

29
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على الصديق الجديد للعائلة المالكة السعودية، ورجل الأعمال البريطاني، السير ريتشارد برانسون.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن السير ريتشارد برانسون (67 سنة)، مؤسس مجموعة فيرجين غروب، قد بادر في أولى رحلاته إلى المملكة العربية السعودية بالاستثمار في أحد المشاريع.

واضافت "من الواضح أن السعودية قد دخلت في سباق مع الزمن لتغيير صورة إحدى أكثر البلدان المحافظة على كوكب الأرض، على المستوى الدولي. وتعد هذه المهمة معقدة جدا، إلا أن السعودية وجدت بالفعل أول حلفائها في هذا الصدد، ألا وهو السير ريتشارد برانسون،."

وذكرت الصحيفة، وفقا لمجلة فوربس الأميركية، أن ريتشارد برانسون يعد مثالا لرجل الأعمال الناجح، حيث يمتلك ثروة تضاهي 5 مليار دولار.

وقد حل هذا الملياردير في نهاية شهر أيلول المنقضي، ضيفا على القصر الملكي. وإثر وصوله، التقى برانسون بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كما قام بجولة في بعض المعالم التاريخية والعجائب الطبيعية التي تزال مجهولة في البلاد.

وأوردت الصحيفة أن رجل الأعمال البريطاني قد انبهر بالمناظر الطبيعية الخلابة المطلة على البحر الأحمر. وفي إحدى مدوّناته، أفاد برانسون قائلا: "خلال هذه الزيارة أتيحت لي فرصة الاستمتاع برحلة رائعة عبر المملكة السعودية واكتشاف بعض المناطق التي لم يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من رؤيتها".

وأشار برانسون إلى مدى إعجابه بالمناظر الطبيعية الخلابة، والجزر الجميلة، مؤكدا أنها "بيئة عذراء حقا، وربما قد تصبح واحدة من عجائب العالم البحرية. وفي حال تم تأمين الحماية الكافية لمثل هذه المناطق، فقد تزدهر على امتداد عقود".

وأقرت الصحيفة بأن حماس ريتشارد برانسون، رجل الأعمال الذي يعد شخصية معروفة إعلاميا، قد دفعه ليكون أول مستثمر دولي ضمن مشروع سعودي يهدف إلى تحويل خمسين جزيرة صغيرة، تبلغ مساحتها الإجمالية 34 ألف كيلومتر مربع، في البحر الأحمر، إلى واجهة سياحية استثنائية، مشيرة إلى أن المملكة ترغب بالوقت الراهن في تبني منهج وصورة مشابهة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبينت أن اندهاش برانسون بالمعالم التاريخية والطبيعية للبلاد لم يجعله يتغافل عن ضرورة الثناء على بن سلمان، الذي أطلق في بداية هذا الشهر حملة تطهير أدت إلى سجن حوالي 200 مواطن من بينهم 11 أميرا، في الوقت الذي يقود فيه سياسة خارجية عدوانية في اليمن، أدت إلى نتائج كارثية.

ونقلت الصحيفة تصريحات ريتشارد برانسون الذي قال فيها: "أنا أعي جيدا حقيقة المشاريع التي يحاول الأمير إنجازها. وعموما، يعد التشجيع على التغيير مهمة صعبة للغاية".

وفي المقابل، خلقت الأعمال التجارية الحديثة لرجل الأعمال البريطاني مع المملكة، جدلا واسع النطاق في بلده، حيث بادر الكثيرون بتذكيره بمدى التزامه بمكافحة العبودية الحديثة ودفاعه عن القضايا الخيرية.

وذكرت الصحيفة أن ريتشارد برانسون يعد في الواقع عضوا في المجلس العالمي التابع لمنظمة العفو الدولية.

وقد سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على حقيقة أن رجل الأعمال البريطاني قد غض الطرف عن العشرات من أحكام الإعدام السنوية الصادرة من قبل السلطات السعودية، فضلا عن مسألة سجن الناشطين في مجال حقوق الإنسان أو التمييز الذي مازالت تعاني منه المرأة في المملكة السعودية.
عربي21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout