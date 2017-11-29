"مجتهد" يكشف عن تطورات جديدة تتعلق بقضية الأمراء المعتقلين!

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كشف المغرّد السعودي الشهير “مجتهد”، أنّ “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو مصدر المعلومة الّتي سلّمت للوكالات عن تسوية مالية مع وزير الحرس الوطني السعودي السابق الأمير متعب بن عبدالله، مقابل إطلاق سراحه”، مشيراً إلى أنّ “هذا الكلام غير صحيح”.



وأوضح مجتهد، في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه “كان يفترض أن يبقى الأمير متعب لأجلّ غير مسمّى في السجن، ولو دفع تريليون ريال، لكن حصلت تطوّرات دخلت فيها أطراف عدّة، وأجبرت بن سلمان على خروجه”، لافتاً إلى “أنّني أود تصحيح معلومة أنّ الأمير أحمد بن عبدالعزيز ليس في إقامة جبرية كاملة، لكن حساباته في البنوك كلّها في يد بن سلمان وهو ممنوع من السفر وتحت مراقبة شديدة ويلاحق كلّ من يتّصل به أو يقابله سواء كان من الأسرة أو خارجها”.



وخلال حديثه عن السودان، قال “مجتهد”: “ربما يضطر البشير لسحب القوات السودانية في اليمن للأسباب التالية

1) مقتل أكثر من ألف سوداني من أصل 7000

2) لم يستلم السودان ريال واحد من المليارات الموعودة

3) وقف ابن سلمان مع مصر في نزاع حلايب واعتبرها مصرية

4) ضغط ابن سلمان على السودان لقطع العلاقات مع قطر بطريقة غير مؤدبة”.

واضاف مجتهد: “كان السودانيون راضين عن مقتل 100 ثم 200 ثم 500 لأن القضية قُـدمت على أنها حماية الحرمين وليس النظام السعودي، لكن حين تجاوز الرقم 1000 زاد التساؤل عن جدوى هذه الحرب في الشارع السوداني ثم البرلمان والآن داخل المؤسسة العسكرية السودانية والجدل الآن يرتفع بسرعة تضيق الخناع على البشير، أما المليارات الموعودة فلم يصل منها شيء خلافا لمزاعم صحف تابعة للإمارات، و زاد حرج البشير أمام شعبه أن السودان مقابل هذه المشاركة والتضحية لم يستلم ريالا واحدا، بينما تدفقت عشرات المليارات على السيسي واصطف ابن سلمان معه في قضية حلايب رغم أنه لم يقدم مقاتلا واحدا”.

وأوضح مجتهد أن “الإهانة الحقيقية للبشير جاءت بعد أن كرر المطالبة بالميارات من ابن سلمان فرد عليه بفرض بشرط جديد وهو قطع العلاقات مع قطر، وأسوأ من ذلك طريقة التعامل العنصرية من قبل ابن سلمان وكأن البشير عبد يؤدي الواجب لسيده ابن سلمان الذي أفهمه أن المليارات تفضل منه وليست حقا للسودان”.

وختم بالقول: “والزول الآن ورطان لا هو الذي حصل المليارات ولا سلم بجنوده ولا حمى الحرمين وآخرها صار ابن سلمان يعامله معاملة العبد”.



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