من هو الطليق الثاني بعد الأمير متعب..؟

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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نبأ عن إطلاق سراح محمد الطبيشي الذي كان يتولى رئاسة المراسم الملكية في تسوية مع السلطات.

وذكر النشطاء أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة أفرجت عن الطبيشي، مشيرين إلى أن المعني غادر فندق ريتز كارلتون في الرياض، وقد نال حريته في تسوية سلم خلالها السلطات المختصة مبلغ 450 مليون ريال، أي ما يعادل تقريبا 120 مليون دولار.

وأضاف النشطاء أن رئيس المراسم الملكية السابق تنازل في إطار تسوية أوضاعه أيضا للدولة عن مزرعة ضخمة، قيل إنها تحمل اسم "السامرية"، وتقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.