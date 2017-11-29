خانت صديقتها وسرقت منها زوجها.. لن تصدقوا ردة فعل الزوجة!

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ينطبق المثل الشعبي القائل "إتقِ شر من احسنت اليه" على زوجة مصرية أحسنت إلى صديقتها وحصدت في النهاية خيانة من قبل زوجها وصديقتها.

في التفاصيل، فقد تحدثت رانيا عن قصتها وقالت: "كانت تربطني بصديقتي علاقة قوية فكانت أكثر من الأخت، كانت تزورني بالمنزل باستمرار ونحرص على تناول الغداء سويةً، وكانت تعاونني فى تربية أولادي الصغار، ولم يخطر على بالي يوماً أنها تخطط للاستيلاء على زوجي، وهي تعلم قصة الحب التى كانت بيننا ".

واضافت رانيا: "كنت أتركها تجلس مع زوجي بالساعات، وكنت وقتها أحضر الطعام لنتناوله جميعاً، ولم أعلم أنهما كانا يسرقان هذه اللحظات لتبادل النظرات وعبارات الحب والغرام في منزلي".

وتابعت: "كنت أعتقد أن العلاقة بينهما علاقة أخوة، ولم أتخيل أنهما يخططا لتدمير حياتي وتشريد أسرتي، ولم أدرك أن المداعبات والهزار المستمر بينهما سيخرج عن النطاق الأخوي، فكثيراً كنت أحاول أن أقنعاها بأن تتزوج وخصوصاً بعد أن تقدم عمرها، إلا أنها كانت ترفض بشدة ولم أعلم أن سبب رفضها هو رغبتها فى خطف زوجي والزواج منه".

وختمت: "علمت بخبر زواجهما فجأة، وشعرت بصدمة شديدة لكنني رغم ما حدث لي، قررت عدم الانفصال عن زوجي واستمرار حياتنا الزوجية حتى أتمكن من تربية أبنائي، لكنه أصر على الطلاق وانفصلنا، وانا اليوم أعيش بمنزل صغير لتربية أبنائي، ومصدر رزقي هو بيع الأحذية والعيش بالمكسب البسيط الذى أحصل عليه".