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ادراج 60 طياراً من الـ"الخطوط الجوية السعودية" في القائمة السوداء.. والسبب؟

29
NOVEMBER
2017
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افادت صحيفة "عكاظ" السعودية ان  الجهات المختصة تلقت شكاوى، من طيارين سعوديين أدرجت أسماؤهم في قائمة "الممنوعين من الطيران" بزعم عدم تجديدهم رخص الطيران، الأمر الذي حرمهم جزئيا من قيادة الطائرات.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر ان 14 جهة خارجية وأجنبية ما زالت تدرج 60  طيارا ً مدنياً يعملون في الخطوط الجوية السعودية في قائمة المنع من الطيران، ما انعكس سلبا على رحلاتهم الدولية وتسبب في مضايقتهم، إذ تعرض بعضهم إلى مضايقات من سلطات تلك الدول وأجبرتهم على العودة على نفس الرحلة في حين احتجز آخرون إلى حين الاستفسار عنهم، وتم إطلاقهم في وقت لاحق. 
 
الى ذلك قلل المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، من حجم المشكلة، مؤكدا بأنه لا توجد قائمة ثابتة لطيارين سعوديين ممنوعين من الطيران، مشيرا إلى وصول بعض الملاحظات حول أسماء لأطقم طائرات ترد ضمن قوائم المنع من السفر من فترة إلى أخرى ويتم معالجتها.
 
 ولفت الطيب إلى أن النظام الدولي للطيران المتبع في العالم، يتيح للخطوط المحلية إرسال قائمة تضم طاقم الرحلة والركاب المسافرين على متن الرحلة، ثم يأتي الرد على الاستفسارات إن وجدت، والبعض من تلك الردود يرد متأخر.
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