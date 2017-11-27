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مصر.. إحباط هجومين على حاجزين أمنيين في العريش

27
NOVEMBER
2017
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أحبطت قوات من الشرطة المصرية، الاثنين، هجومين منفصلين استهدفا حاجزين أمنيين بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، موقعة 3 قتلى في صفوف المسلحين المتشددين.
وقالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مسلحين قاموا بإطلاق النار على مركز أمني قرب قرية عاطف السادات في مدينة العريش"، وذلك في الهجوم الأول.
وفي توقيت متزامن، تعرض تمركز لقوات الشرطة بطريق جسر الوادي لهجوم مماثل، وفق المصادر التي أضافت أن قوات الشرطة ردت على الهجومين، مما أدى إلى مقتل 3 إرهابيين وإصابة اثنين آخرين.

والجمعة، تعرضت قرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أكبر هجوم إرهابي تشهده مصر في تاريخها، حيث قتل أكثر من 300 شخص داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة.

ورفعت قوات الأمن في سيناء حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، كما رد الجيش بشن غارات على مواقع للمسلحين في شبه الجزيرة شاسعة المساحة.

وتسعى مصر للقضاء على عدد من المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش"، الذي شن عشرات الهجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.

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