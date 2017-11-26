افيخاني ادرعي يستفز العرب والفلسطينين من جديد

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الناطق باسم دولة العدو الاسرائيلي أفيخاني أدرعي يستفز العرب والفلسطينين عبر نشر صورة كانت قد نشرت بالخطأ على انها للجيش الاسرائيلي ودعوة لمحاربة الارهاب فتبين لاحقاً ان هذه الصورة تعود لاحد المقاومين الفلسطينين فاعاد نشر الصورة معلقاً: "وشهد شاهد من أهله..العرب ينطقون الحق سواء كان سهوًا أو قصدًا.فالأرهاب يبقى إرهابًا،لن تخفيه عمليات تجميل المصطلحات لأن الفعل واحد والنية واحدة.فلا داع لغضب حماس ومؤيديها فلا أحد يخجل من أصله وحقيقته كونه واقعة موجودة وما حصل اليوم أنه تم وضع الاصبع على "المرض".فهل يتم استئصاله?"