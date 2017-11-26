إنذار وتنبيه عاجل لأهالي مكة!

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أصدر الإنذار الآلي المبكر، اليوم الأحد ، تحذيرا لأهالي كلا من مكة المكرمة والباحة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.



الإنذار، التابع للهيئة العامة للأرصاد في السعودية، أصدر "تنبيه متقدم" خاص بمكة والباحة، ووصف الحالة بأنها "أمطار متوسطة إلى غزيرة"، تستمر لنحو خمس ساعات بداية من الثالثة عصرا.



وأوضح الإنذار المبكر إن منطقة سبت الجارة والأجزاء المجاورة لها بمكة المكرمة تتعرض لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ولا يستبعد هطول زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية.



كما أكد أن ناوان والأجزاء المجاورة لها في الباحة، تتعرض أيضًا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ولا يستبعد هطول زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية.



وكانت أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية، في الأسبوع الماضي، قد شهدت موجة أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع في جدة ومكة والطائف.