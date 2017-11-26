استقالة وزير إسرائيلي بسبب "أشغال السبت"

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قدم وزير اسرائيلي متشدد، الأحد، استقالته من الائتلاف الحكومي الذي يترأسه بنيامين نتانياهو بسبب خلاف متعلق بإشغال في السكك الحديد السبت، يوم العطلة المقدس لدى اليهود.

وأعلن متحدث باسم وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتسمان، أحد قادة حزب اليهودية الموحدة للتوراة، أنه رغم استقالة الوزير، فأن الحزب الديني المتشدد سيبقى في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتانياهو "في هذه المرحلة"، ما يمكن نتانياهو من الاحتفاظ بأغلبيته الضئيلة.

وأعلن ليتسمان في كتاب استقالته الذي تلقت فرانس برس نسخة منه "استقيل من منصبي في الحكومة كوزير للصحة. يأتي القرار بعد الاشغال التي تقوم بها شركة خطوط السكك الحديد الإسرائيلية يوم السبت".

وأضاف "لا أستطيع تحمل المسؤولية الوزارية عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بأحد القيم الابدية للشعب اليهودي، وهو يوم السبت".

وسيحتفظ ليتسمان بمقعده في البرلمان الإسرائيلي.

وتؤكد شركة خطوط السكك الحديد الإسرائيلية أن أعمال الصيانة تجري أيام السبت لعدم إزعاج المسافرين، كون القطارات لا تعمل خلالها.

ويقود نتانياهو ائتلافا حكوميا هشا يعتمد على غالبية برلمانية من 66 مقعدا من أصل 120 نائبا بما فيها المقاعد الـ13 لشاس واليهودية الموحدة للتوراة، وهما حزبان دينيان.

وتطالب الأحزاب الدينية المتشددة بالالتزام الصارم بقوانين الشريعة اليهودية، وخصوصا أيام السبت.