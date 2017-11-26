living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استقالة وزير إسرائيلي بسبب "أشغال السبت"

26
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

قدم وزير اسرائيلي متشدد، الأحد، استقالته من الائتلاف الحكومي الذي يترأسه بنيامين نتانياهو بسبب خلاف متعلق بإشغال في السكك الحديد السبت، يوم العطلة المقدس لدى اليهود.

وأعلن متحدث باسم وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتسمان، أحد قادة حزب اليهودية الموحدة للتوراة، أنه رغم استقالة الوزير، فأن الحزب الديني المتشدد سيبقى في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتانياهو "في هذه المرحلة"، ما يمكن نتانياهو من الاحتفاظ بأغلبيته الضئيلة.

وأعلن ليتسمان في كتاب استقالته الذي تلقت فرانس برس نسخة منه "استقيل من منصبي في الحكومة كوزير للصحة. يأتي القرار بعد الاشغال التي تقوم بها شركة خطوط السكك الحديد الإسرائيلية يوم السبت".

وأضاف "لا أستطيع تحمل المسؤولية الوزارية عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بأحد القيم الابدية للشعب اليهودي، وهو يوم السبت".
وسيحتفظ ليتسمان بمقعده في البرلمان الإسرائيلي.

وتؤكد شركة خطوط السكك الحديد الإسرائيلية أن أعمال الصيانة تجري أيام السبت لعدم إزعاج المسافرين، كون القطارات لا تعمل خلالها.

ويقود نتانياهو ائتلافا حكوميا هشا يعتمد على غالبية برلمانية من 66 مقعدا من أصل 120 نائبا بما فيها المقاعد الـ13 لشاس واليهودية الموحدة للتوراة، وهما حزبان دينيان.

وتطالب الأحزاب الدينية المتشددة بالالتزام الصارم بقوانين الشريعة اليهودية، وخصوصا أيام السبت.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout