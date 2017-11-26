لم يأت على ذكر حزب الله أو ايران ولو مرة واحدة....محمد بن سلمان في مؤتمر وزراء دفاع التحالف: لن نسمح بتشويه الإسلام وترويع المدنيين

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افتتح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأحد، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة الرياض



وشدد ولي العهد السعودي، في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن أكبر خطر للإرهاب هو تشويه العقيدة الإسلامية السمحة والدين الحنيف، وترويع الأبرياء، مشدداً على أن دول التحالف لن تسمح بمواصلة عمل تلك المنظمات الإرهابية، وستلاحق الارهاب حتى يختفي عن وجه الأرض.



وقال في كلمته الافتتاحية: "الإرهاب يعمل في جميع دولنا ومنظماته كانت تعمل دون وجود تحالف قوي بيننا، إلا أن الأمر تغير بوجود هذا التحالف". وأضاف:"سنعمل على التنسيق وتكامل الجهود لمكافحة الإرهاب."



وتابع:" اليوم ترسل أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية إشارة واضحة وقوية جداً بأنها ستعمل معاً وتنسق بشكل فعال من أجل العمل لمواجهة الإرهاب والتطرف. وسنعلن عدة مبادرات في البيان الختامي للاجتماع."



إلى ذلك توجه ولي العهد بالتعزية إلى الشعب المصري، مؤكداً الوقوف إلى جانب مصر قيادة وشعباً وكل الدولة لمواجهة التطرف.



هذا ولفت عدم ذكر سلمان لا لإيران ولا حتى لحزب الله خلال القائه في المؤتمر.