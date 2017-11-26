في مصر.. أقباط يقيمون صلاة الغائب لضحايا مجزرة العريش

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أشرف عبد الحميد-

ألهبت صورة لأقباط مصريين يقيمون صلاة الغائب في كنيستهم على أشقائهم الذين قتلوا في مجزرة مسجد الروضة بسيناء مشاعر المصريين.



وكانت الصورة، التي نشرها المواطن فريد النقراشي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لأقباط مصريين يقيمون صلاة الغائب الخاصة بالمسلمين في كنيستهم بشمال القاهرة، وذلك على أرواح ضحايا مجزرة مسجد الروضة بشمال سيناء.



وقال صاحب الصورة إنها "كانت من أجل أن يتغمد الله أرواح الضحايا برحمته وغفرانه وأن يلهم أسرهم الصبر".

كما راجت الصورة على نطاق واسع وشهدت تفاعلاً كبيراً وصاحبها تعليقات مؤثرة وحماسية وملهمة معبرة عن مشاعر المصريين ووحدتهم الوطنية وقوة نسيجهم وكشفت فشل الاٍرهاب في اللعب على وتر الطائفية وتفرقة عنصري الأمة المصرية.



وتناولت أكثر التعليقات مواقف مشابهة جسدت روح الحب والترابط بين مسلمي ومسيحيي مصر وتلاحمهم، فيما كانت أكثر التعليقات إعجاباً تلك التي قالت إن الإرهابيين قتلوا أصحاب الجمعة وأصحاب الأحد.