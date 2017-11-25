أمام أعين إسرائيل... الجيش السوري يسيطر على المرتفعات الرئيسية في الجولان

A + A -

لا يزال الجيش السوري يقوم بعمليات هجومية ضد تنظيم “جبهة النصرة” وحلفائه في منطقة الجولان.

وتتقدم القوات السورية على الرغم من أن المسلحين مدعومين من قبل الجيش الإسرائيلي. هكذا سيطر الجيش السوري مؤخرا على مرتفع هام بالقرب من مدينة بيت جن، وفقا لموقع inforeactor

وقد سيطر الجيش السوري على الطريق بين بيت جن، حيث تتواجد “النصرة”، ومدينة مزرعة بيت جن، التي تحتلها ما يسمى “المعارضة المعتدلة. وكان يستخدم الطريق لتزويد الإرهابيين بالعتاد والأسلحة.

وعلى الرغم من أن العديد من فصائل “المعارضة” أصبحت موالية ل “النصرة” و”داعش”، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل اعتبارها معتدلة. ومن غير المرجح أن معلومات المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي لا تعرف صلات العصابات بالإرهابيين. وعلى الأرجح، تستخدم إسرائيل المسلحين كمنطقة عازلة، لأنه إذا اختفت هذه “المنطقة”، فإن دمشق سوف تثير مرة أخرى مسألة إعادة مرتفعات الجولان إلى أراضيها.