طفل نجا من "مذبحة الروضة": - تسابق الإرهابيون من يقتل أكتر

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تواصل "مصراوي" مع أحد الأطفال الناجين من "مذبحة مسجد الروضة بالعريش، وهو الطفل "إسلام محمد عبد الحليم" 15 سنة الذي يتواجد داخل مستشفى معهد ناصر في القاهرة مع والدته "كريمة" وشقيقه "أحمد" 10 سنوات رفقة شقيقه "آدم" 3 سنوات الذي أصيب في الهجوم الإرهابي. وأعلنت النيابة العامة، في بيان رسمي اليوم السبت، ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، ليصل إلى 305 شهداء من بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 آخرين. ظهر أمس، قبيل موعد صلاة الجمعة، اتجه "محمد عبد الحليم" ناظر مدرسة بقرية الروضة مع نجله الأصغر "آدم" 3 سنوات للحاق بالصفوف الأولى بمسجد الروضة الذي تفصله أمتار قليلة عن منزله الواقع بالجهة المقابلة، بينما لحق بهما نجلاه "إسلام" 15 عاما و"أحمد" 10 سنوات، ليجدا المسجد ممتلئاً عن آخره، فجلسا بالصف الآخير بالقرب من أحد أبواب الدخول "ملاقيناش مكان فقعدنا جنب الباب".

يقول "إسلام" بنبرة حزينة. " بخاف كل ما أفتكر اللي حصل، كان موقف مرعب بصورة بشعة" قالها "إسلام" متأثراً قبل أن يروي تفاصيل الحادث، حين فوجئوا باقتحام عدد كبير من المسلحين للمسجد قبل أن يشرع الإمام في إقامة الصلاة، وأمطر المسلحون المصلين بوابل من الرصاص "دخلوا من كل الأبواب"، ويضيف أن الإرهابيين كانوا يركزون إطلاق الرصاص على الرأس "كانوا بيضربوا كل واحد رصاصتين أو 3 رصاصات في دماغه، بس كان فيه طلقات طايشة بتيجي في الكتف أو الرجل". يصف الطالب بالصف الأول الثانوي هيئة الإرهابيين، فيقول إنهم كانوا يرتدون بنطلون جينز أسود اللون وصديري جيش واقي رصاص ومن أسفله تيشيرت رمادي اللون "وكلهم ملثمين ولابسين شارة سوداء حول معصم اليد زي شارة الكابتن بتاع الكرة"، ويضيف أن كل فرد كان يحمل في يده سلاحاً آلياً يطلق منه الرصاص "رشاش أو بندقية مش عارف بالظبط" بينما يضع في جيب بنطاله طبنجة.

ويشير إلى أن المهاجمين عددهم تراوح من 20 إلى 30 فرداً، وكان كل باب من أبواب المسجد يقف عليه فردان "وكانوا بيضربوا من الشبابيك والأبواب كمان"، وحوالي 10 أفراد داخل المسجد "جوه قلب الجامع بيخلصوا على الناس". ويقول "إسلام" إن أعمار المهاجمين تراوحت بين 20 و40 سنة، يصمت قليلاً ويكمل بصوت مرتعش "وكلهم أجسامهم مخيفة، طول بعرض، حاجة غريبة مش بني آدمين طبيعيين". يلتقط الطفل أنفاسه ويتابع: "الإرهابيون كانت لهجتهم مش مصرية، وكانوا بيهزروا مع بعض وطول الوقت بيضحكوا، زي ما يكونوا بيعملوا مسابقة مين اللي يقتل أكثر، فواحد يقول لزميله أنا اللي قتلت ده فالثاني يرد عليه لأ أنا اللي قتلته، وكانوا ساعات بيشتموا بعض بألفاظ وحشة".

يصمت قليلاً ويضيف: "كان ليهم قائد بتاعهم، أنا ميزته لأنه الوحيد اللي كان صوته عالي فيهم وهو اللي بيوزعهم وبيقول انت روح هنا وانت هناك، ويزعق في واحد ويقوله التزم بمكانك، ويشخط في حد ويقوله متقفش مكانك روح اقف هناك".