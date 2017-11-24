مصر.. أكثر من 150 مصابا بهجوم على مسجد في شمال سيناء

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سقط عدد من القتلى في هجوم شنه مسلحون على مسجد في قرية بمحافظة شمال سيناء، الجمعة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأفادت مصادر أمنية أن الضحايا بينهم جنود لكن معظمهم من المدنيين، في الحادث الذي وقع بقرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومترا غرب مدينة العريش، مركز المحافظة.وتابعت المصادر أن الهجوم بدأ بتفجير قنبلة، ثم تبع ذلك إطلاق نار.

وأوضحت مصادرنا أن الإرهابيين حاصروا المسجد باستخدام 4 سيارات دفع رباعي، وأطلقوا النار على المصلين.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 75 شخصا على الأقل.