صحيفة: خروج موسكو من الحرب السورية

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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن العملية العسكرية الروسية السورية المشتركة لمكافحة الإرهاب قاربت على الانتهاء.

واستنتجت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" من ذلك بأن موسكو تتوقع نهاية سلمية قريبة للحرب الأهلية في سوريا.

وقالت الصحيفة في مقال نشرته تحت عنوان "بوتين يخبر الأسد بالنهاية القريبة للحرب" إن روسيا أظهرت خلال مشاركتها في حرب سوريا ضد الإرهاب قوتها العسكرية بصورة إيجابية. والآن تهيأت لها فرصة الخروج من هذه الحرب محافظة على ماء الوجه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يقاتل إلى جانب بشار الأسد الآن بالإضافة إلى الجيش السوري، متطوعون من الشيعة السوريين ومتطوعون إيرانيون وحزب الله اللبناني ومتطوعون من الشيعة الأفغان والباكستانيين. ولم يعد الأمر، والحالة هذه، يتطلب الوجود العسكري الروسي في سوريا.

واعتبرت الصحيفة أن "موسكو أدت دورها في الفصل السوري من دراما المواجهة بين الشرق والغرب"، وعليها أن تخرج.

المصدر: sputniknews