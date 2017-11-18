أنباء عن نقل الأمير متعب و 5 أمراء من الموقوفين إلى المستشفى...ومحاولات انتحار

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نقل موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر طبية أن 6 من الأمراء المقبوض عليهم في السعودية، وبينهم الأمير متعب بن عبد الله، نقلوا إلى المستشفى خلال 24 ساعة بعد اعتقالهم واستجوابهم في الرياض.



وقالت المصادر في حديث حصري للموقع الذي أعد تقريرا استند إلى شهاداتهم نشر نصه يوم الجمعة، إن الحالة الصحية لأحد الأمراء تدهورت لدرجة أنه تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج.



وأشارت إلى أن موظفي المستشفى قيل لهم إن الإصابات التي تعرض إليها الأمراء نتجت عن “محاولات انتحار”.



وعرف الموقع أن الاعتقالات تمت في فنادق Ritz-Carlton، حيث حدثت أعمال الضرب بحق الموقوفين، وCourtyard وDiplomatic Quarter بالرياض، وأضاف أنه تم تركيب مرافق طبية في Ritz-Carlton لتفادي نقل ضحايا الضرب إلى المستشفيات.