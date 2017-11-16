اسرائيل تؤكد: لا نية لمهاجمة “حزب الله” في لبنان

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أكد رئيس الاركان الاسرائيلي غادي إيزنكوت أنه “لا توجد لدينا أي نية للمبادرة بهجوم على حزب الله في لبنان والوصول الى حرب، ولكن لن نقبل ان يكون هناك تهديد استراتيجي على إسرائيل”. وعن استقالة الحريري، قال إن “الوضع اللبناني معقد وخطوة الحريري بالاستقالة من الرياض كانت مفاجئة، ولكن ارى ان حزب الله بدأ يشعر بالضغط المالي وبدأ يدخل في مشاكل مادية كبيرة ونرى انحساراً في تأييد حزب الله، وهناك تململ في الشارع المؤيد لحزب الله وايضًا تظاهرات في الضاحية الجنوبية، الامر الذي لم نرَه سابقا”.

وأضاف إيزنكوت خلال مقابلة مع “إيلاف”، وهي مقابلة صحافية نادرة مع وسيلة اعلامية عربية: “حزب الله حاول في الفترة الاخيرة ادخال ضباط له في المؤسسة الامنية اللبنانية، ونجح بذلك بالرغم من ان الحريري أراد ان يبني دولة مؤسسات وعدم مشاركة حزب الله فيها”.

المصدر: وكالات