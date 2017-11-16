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أثار إعلان ترويجي لـ"بنك" في السعودية، غضب عارم بين السعوديين الذين طالبوا بمقاطعة البنك لأنه تجاوز خطوط المهنية في التسويق لخدماته وأساء للمواطن السعودي وتقاليده التي يعتز بها.

وكان "بنك الرياض" السعودي قد نشر عبر موقعه الإلكتروني ونوافذه المختلفة بمواقع التواصل، إعلانا ترويجيا لخدمات البنك الجديدة، وكان أحد الممثلين بالإعلان شخص يرتدي "الزي السعودي" حيث يحاول الإعلان تصديره على أنه شخص غير ذكي وغير مبالي بالوقت.

واعتبر سعوديون الإعلان إساءة متعمدة للمواطن السعودي وللزي الرسمي في المملكة.

ودشن نشطاء تويتر في المملكة هاشتاغ "#بنك_الرياض_يسيء_للقبائل" نددوا فيه على نطاق واسع بالبنك.

واعتبر آخرون القبائل التي يسخر منها الإعلان، أنها هي أركان جزيرة العرب و الجزء الأكبر من المجتمع، لافتين إلى أن تصويرهم بهذه الصورة السيئة عنصرية ومحاولة اضطهاد للشعب السعودي.

كما انتقد نشطاء تويتر الممثل الذي قام بتجسيد الشخصية، التي أظهرت المواطن السعودي على أنه متخلف ورجعي وكائن فوضوي، متهمين إياه ببيع أصله وكرامته وكرامة شعبه مقابل المال.

ودعا عدد من النشطاء إلى مقاطعة "بنك الرياض" كنوع من أنواع الاحتجاج، كما طالب آخرون البنك بتقديم اعتذار رسمي.