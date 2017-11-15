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محمد بن سلمان ولودريان يستعرضان تطور الأحداث بالمنطقة

15
NOVEMBER
2017
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إيلاف من الرياض: اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء اليوم الأربعاء بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون السعودي الفرنسي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ، والسفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويات، وعدد من المسؤولين الفرنسيين.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس روماتي قد صرحت في وقت سابق اليوم بأن وزير الخارجية سيبحث خلال هذا اللقاءات سبل تكثيف التعاون بين البلدين في كافة المجالات، ولاسيما الاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك في إطار خطة (رؤية 2030)، التي أعلنت عنها السلطات السعودية.
وأوضحت أن المحادثات ستركز على مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعبئة المشتركة في ضوء مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، الذي ستنظمه فرنسا في ربيع 2018.. مشيرة إلي أن لودريان سيبحث أبرز الأزمات الإقليمية وأهمية التوصل لحل سياسي في سوريا واليمن وإيصال المساعدات الإنسانية لكل السكان المحتاجين، كما سيؤكد تمسك فرنسا باستقرار لبنان في هذا السياق.

ايلاف
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