فيديو مرعب لاعتداء بالسيوف على صيدلية في مصر

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تداول رواد مواقع التواصل في #مصر فيديو مرعب لاعتداء وحشي من مجموعة من الشباب على صيدلي في صيدليته في مصر.

وكشف الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة اقتحام مجموعة من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف لصيدلية بشارع الجيش في زفتى بمحافظة الغربية بدلتا مصر واعتدائهم على الصيدلي الذي تعرض لإصابات خطيرة في يده.

وحطم الشباب المسلحون الصيدلية وواجهاتها ولاذوا بالفرار دون معرفة دوافعهم لهذا الهجوم، حيث لم تظهر الكاميرات قيامهم بسرقة الصيدلية أو محتوياتها.

وناشد المغردون أجهزة الأمن بسرعة تحديد هوية هؤلاء المسلحين والقبض عليهم.