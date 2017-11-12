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أردوغان منتقداً محمد بن سلمان: - لا يوجد إسلام معتدل!

12
NOVEMBER
2017
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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تحدث في وقت سابق عن "الإسلام الوسطي المعتدل".

وقال أردوغان، إن "النقاش بدأ مجددا حول الإسلام المعتدل"، مشيرا إلى أن الغرب هم من أطلقوا هذا المصطلح.

وأضاف: "الآن، ربما الشخص الذي يستخدم هذا التعبير يقول في نفسه إن هذا المصطلح له. أقول له: لا، هذا المصطلح ليس من ابتكارك". وتابع بالقول: "لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو غير معتدل، الإسلام واحد، لا يجب أن يحاول أحد أن يضع الإسلام في موقف ضعف عن طريق تنويع الإسلام أو إلصاق بعض الأوصاف به".

مصطلح الإسلام المعتدل اخترعه الغرب. إن الإسلام واحد، ولا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو غير معتدل. لا يحق لأحد أن يعرف ديننا كما يشاء.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي خلال كلمة له في حفل ختام دورة تدريبية للنساء، نظمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن محمد بن سلمان تحدث عن إعادة السعودية إلى "الإسلام الوسطي المعتدل"، وذلك في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

روسيا اليوم
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