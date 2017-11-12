بالأسماء: تعرّفوا إلى فريق محمد بن سلمان.. والأمراء المستثنين

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نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لمدير برنامج مركز الخليج والطاقة في معهد واشنطن سايمون هندرسون، يقول فيه إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعلم أنه لا يستطيع الحكم وحده؛ ولهذا يقوم بتنشئة عدد من الأمراء الشباب لخدمة أجندته.

ويقول هندرسون إن "بن سلمان يقوم بتدمير الطريقة التي نفهم بها السعودية، ففي محاولة لتقوية مركزه قام بالتخلي عن الحذر والتوافق -الطريقة التقليدية للحكم السعودي- من النافذة قبل عدة أشهر، ويتحرك بطريقة متهورة وسريعة ودون اهتمام؛ للحصول على دعم أعمامه والعدد الكبير من أبناء عمومته، وتشير التوقيفات السبت الماضي، التي شملت 11 أميرا، إلى أن العائلة المالكة لم تعد فوق القانون".

ويشير هندرسون إلى أن "بن سلمان يقوم في الوقت ذاته منذ أبريل وبهدوء بسلسلة من التعيينات للأمراء في نهاية العشرينيات أو بداية الثلاثينيات، وسيكونون مهمين للسلطة في العقود المقبلة، وهم إما أحفاد المؤسس عبد العزيز بن سعود أو أحفاد أحفاده".

ويلفت هندرسون إلى أن فريق بن سلمان الشاب، يضم كلا من:

عبد العزيز بن فهد:

وهو حفيد الملك عبد العزيز بن سعود، ومنذ حزيران يعمل نائبا لأمير منطقة الجوف القريبة من الحدود مع الأردن، وكان والده جنديا وقائدا للقوات البرية في حزيران 2017.

فيصل بن سطام:

عين في حزيران 2017 سفيرا للرياض في روما، وأظهر تعاطفا مع صعود بن سلمان، وبصفته عضوا في هيئة البيعة فإنه صوت ضد تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد عام 2014، كإشارة أولى لولائه لمعسكر سلمان، وأصبح مقرن وليا للعهد بعد وفاة الملك عبدالله في كانون الثاني 2015، لكنه استبدل بمحمد بن نايف بعد ثلاثة أشهر، ويقال إن الملك عبدالله خطط لتعيين مقرن وليا لولي العهد لمنح ابنه متعب بن عبدالله فرصة الصعود للملك، وكان متعب واحدا من المعتقلين بعد عزله من رئاسة الحرس الوطني.

عبد العزيز بن سعود:

(30 عاما) وزير الداخلية، الذي عين في حزيران 2017، بعد عزل عمه محمد بن نايف، ويعمل والده أميرا للمنطقة الشرقية، التي تعيش فيها الغالبية الشيعية، وتم تحديد سلطاته بعد أيام من تعيينه، حيث تم نقل بعض سلطاته لمنظمة أمنية جديدة، و"لو غضب فإنه لا يظهر غضبه علنا".

عبد العزيز بن تركي:

(34 عاما) نائب مدير هيئة الرياضة، وعين في حزيران 2017، وعمل والده تركي بن فيصل سفيرا في لندن وواشنطن، ومديرا للمخابرات السعودية، وكان والده قد شارك في حوارات مع مسؤولين إسرائيليين.

أحمد بن فهد:

وهو أحد أحفاد الملك بن سعود، وعين نائبا لأمير المنطقة الشرقية في نيسان 2017، وكان والده أميرا للمنطقة في الفترة ما بين 1986- 1993، وتوفي عام 2001.

بندر بن خالد:

(52 عاما)، وعين مستشارا للديوان الملكي في حزيران 2017، ووالده هو أمير منطقة مكة.

خالد بن بندر:

ين سفيرا في ألمانيا في حزيران 2017، وتعلم في أوكسفورد، وهو نجل الأمير بندر.

بندر بن سلطان:

السفير السابق في واشنطن.

خالد بن سلمان:

(29 عاما)، عين سفيرا للسعودية في واشنطن، وهو طيار سابق لـ"أف- 15"، وشقيق ولي العهد.

سعود بن خالد:

عين نائبا لأمير المدينة في نيسان2017.

تركي بن محمد:

(38 عاما)، وعين مستشارا للديوان الملكي في حزيران 2017، ووالده هو نجل الملك فهد، الذي عمل أميرا للمنطقة الشرقية في الفترة ما بين 1986 – 2013.

ويقول الكاتب إن "أميرا كان يمكن أن يكون في القائمة هو منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، الذي قتل في حادث تحطم مروحية يوم 5 تشرين الثاني، ويعمل نائبا لأمير عسير منذ عام 2013، وأصبح مستشارا للديوان الملكي عام 2015، بعد عزل والده من ولاية العرش، وهناك تكهنات بأنه لم يكن يحب بن سلمان؛ بسبب تهميش والده".

وينوه الكاتب إلى "من هو غائب عن القائمة، فلا يوجد فيها أبناء أو أحفاد الملك عبدالله، وفيها حفيد واحد للملك فهد، ولا يوجد أي قريب للأمير أحمد بن عبد العزيز، أحد أعضاء ما يطلق عليهم السديرون السبعة، وحذف أقاربه واضح؛ لأن أحمد صوت ضد تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد".

(عربي 21 - FP)