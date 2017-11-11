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شاهد: ما صحة الصور المتداولة للوليد بن طلال من داخل معتقله؟!

11
NOVEMBER
2017
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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صور نسبت للأمير السعودي الوليد بن طلال، والتي قيل إنها أول صور له من محبسه في فندق “ريتز كارلتون” الرياض.

تم تداول الصور التي ظهر فيها الأمير الوليد بن طلال برفقة أحد المسؤولين السعوديين، وهما يفترشان الأرض، ويلتقطان الصور “السيلفي” ببهجة وسعادة، مما أثار استغراب الكثيرين.
لكن بالعودة لحقيقة الصور تبين أنها مأخوذة عن برنامج كوميدي يذاع على قناة “الجديد” اللبنانية، ونشرت على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بواسطة المخرج شربل خليل.
يُذكر أنه تم اعتقال الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي يعد من أغنى أغنياء العالم، في إطار الحملة التي أطلقتها السعودية لـ”مكافحة الفساد”، وألقت من خلالها القبض على الكثير من الأمراء ورجال الأعمال.

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