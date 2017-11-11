«العربية» ترفض مقابلة ماكرون...لهذا السبب!

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قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الأخبار» إن السفارة الفرنسية في أبو ظبي كانت قد تواصلت مع إدارة قناة «العربية» السعودية، لإجراء مقابلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء وجود في العاصمة الإماراتية قبل يومين. ورغم أن مبادرة السفارة كانت بالاتفاق مع دوائر الإليزيه، إلا أن قناة «العربية» لم تُجب على عرض السفارة، وهو ما رأت فيه السلطات الرسمية الفرنسية رفضاً لإجراء مقابلة مع ماكرون. وقالت المصادر إن رفض مقابلة ماكرون يعود إلى الغضب السعودي عليه بسبب البيان الذي أصدره، بالاشتراك مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم 13 تشرين الاول الماضي، للتحذير من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهدِّدة للاتفاق النووي مع إيران.