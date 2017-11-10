living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
23
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيقظه من النوم.. فأسكته للأبد بـ25 رصاصة!

10
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أيقظ شاب مصري ابن عمه من النوم، فما كان من الأخير إلا أن أسكت "المُوقِظ" إلى الأبد بـ25 رصاصة، أطلقها عليه.
 
وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط بصعيد مصر، بلاغاً يفيد بقيام شاب بقرية المطيعة مركز أسيوط بقتل ابن عمه، بعد أن صوب نحوه 25 طلقة من سلاح آلي يمتلكه.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ، وتبين مقتل عبدالرحمن محمد غانم عبدالحافظ، حيث أشارت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو ابن عم المجني عليه ويدعى عصام.
 
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يقضى إجازته من الخدمة العسكرية بالقرية، وذهب إلى منزل عمه وحاول إيقاظ المتهم، وقام بسحب البطانية من عليه، الأمر الذي تسبب في مضايقة الأخير، فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها القاتل بالإمساك بسلاحه الآلي، وأطلق جميع الطلقات التي كانت بخزينته وعددها 25 طلقة نحوه فأرداه قتيلاً على الفور.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
23
Logout