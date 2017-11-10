الخطوط الجوية السعودية تعلن مفاجأة بشأن تذاكر لبنان

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية مفاجأة لحاملي تذاكر الطيران التي تم حجزها منذ 2 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري من وإلى لبنان.

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الجمعة 10 نوفمبر / تشرين الثاني، أن الخطوط السعودية أعلنت إعفاء التذاكر الصادرة في تلك الفترة، على جميع الدرجات، من الغرامات.

ويشمل إعفاء الخطوط الجوية السعودية جميع التذاكر الصادرة بحجز مؤكد من وإلى بيروت على ألا يتحمل أصحابها أي غرامات عند إعادة إصدارها أو استعادة قيمتها.

وطالبت السعودية، أمس الخميس 9 نوفمبر / تشرين الثاني، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وهي الخطوة التي اتخذتها أيضا البحرين والإمارات والكويت.

(sputnik)