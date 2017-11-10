مفاجأة - ليسوا سعوديين.. هؤلاء هم من يحتجزون الأمراء في" ريتز - كارلتون"

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في الوقت الذي تسرّب فيه مقطع فيديو يظهر فيه الحراس بأحد صالات الفندق وتحديداً من صالة الأعراس، كثرت الأسئلة: هل هؤلاء الحراس سعوديون؟ وكيف اختارهم محمد بن سلمان؟ وكيف يثق بألا يخونوه، فمن يُعتقلون من أمراء لهم وزنهم بالسعودية وخارجها؟

ولكن، بحسب الصحفي الإسرائيلي سيمون آران، فإنّ مرتزقة "بلاك ووتر" هم من نفذوا عمليات الاعتقال، وهم من يحتجزونهم.

وقال آران، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، في تغريدات نشرها على صفحته بـ"تويتر"، إنّ "شركة بلاك ووتر الأميركية للحراسة والأمن هي التي تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين؛ الطعام والشرب وغيرهما".

وأضاف أنّ "تكليف بلاك ووتر توفير تلك الاحتياجات اليومية بدلاً من رجال الأمن السعوديين، هدفه تفادي أعمال انتقامية ونزاعات طائفية وقبلية".

(huffpost)