هذا ما قاله الأمير الوليد بن طلال قبل اعتقاله !

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كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، عن رسالة نصية تلقاها من الأمير الملياردير، الوليد بن طلال، الذي اعتقل قبل أيام بتهم متعلقة بالفساد.

خاشقجي، وفي مشاركة عبر برنامج “السلطة الخامسة” على فضائية “دويتشه فيله” الألمانية، قال إن الوليد بن طلال دعاه للعودة إلى السعودية.

وتابع: “قال لي بالحرف الواحد: (أخي جمال، البلاد بحاجة إلى عقول نيرة مثلك، والآن الدولة السعودية الرابعة تبنى بيد أخي محمد بن سلمان)”.

وأضاف على لسان الوليد: “يجب أن تكون معنا ونحن نبني فيها”.

وفي رده على مقدم البرنامج، الإعلامي يسري فودة الذي قال إن “الوليد استدرج، وأنت كنت أكثر حصافة”، قال خاشقجي: “لا أقول ذلك، لكن المهم أن الوليد كان مؤيدا للإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان”.

وبحسب خاشقجي، فإن الرسائل بينه وبين الوليد بن طلال، كانت على خلفية مقال نشره في “الواشنطن بوست”، حول الأوضاع الراهنة في المملكة.