مجزرة لطيران التحالف السعودي - الأميركي سعودية في منطقة "حجة" اليمنية!

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استشهد وجرح عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الأميركي على منطقة سكنية بمديرية افلح بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محلي لموقع "المسيرة نت" بأن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد وجرح أكثر من 30 بينهم نساء وأطفال في غارات العدوان على منطقة هران ــ مديرية افلح اليمن ــ محافظة حجة.

وأضاف المصدر بأن الغارات استهدفت منزل الشيخ عبدالله الخموسي وحمدي الجماعي في هران بحجة وتسببت في استشهاد وجرح العشرات.

ولفت المصدر الى أن طيران العدوان يواصل القصف والتحليق مانعا وصول فرق الإسعاف إلى مسرح جريمته بمنطقة هران.

وتأتي جريمة العدوان السعودي الأميركي في إطار استمرار جرائم العدوان السعودي الأميركي بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية وسط صمت وتواطؤ دولي مهين.