استغل سفر مديره للعلاج واغتصب ابنته خلال توصيل الطعام لمنزلها!

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نظرت محكمة الجنايات في دبي يوم أمس قضية هتك سائق آسيوي عرض ابنة صاحب الشركة التي يعمل بها، مستغلا غياب والديها عن المنزل.

واستغل السائق الآسيوي وجود الفتاة البالغة من العمر 16 عاما بمفردها في المنزل، نظرا لسفر والديها إلى خارج الدولة من أجل العلاج، وقيامه بتوصيل الطعام لها في منزلها، مثلما طلب منه والدها وعمها الذي يدير الشركة في غيابه، ليقوم باغتصابها.

وبحسب صحيفة “البيان”، فإن السائق البالغ من العمر 42 عاما، انتهز ضعف الفتاة وأمسك بها خلال فتحها الباب له، لتهرب منه إلى غرفتها، إلا أنه اتبعها مصرا على تنفيذ رغباته، ليهتك عرضها ويخرج من المنزل بعد ذلك.

وقضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بحبس المتهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم الصادر ضده.