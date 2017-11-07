صور حطام طائرة الأمير منصور بن مقرن

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انتشرت مجموعة من الصور لحطام المروحية التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير، منصور بن مقرن، وعددا من المسؤولين السعوديين.

وتظهر الصور جانبا من الحطام، وموقع سقوطها في منطقة جبلية وعرة، في محمية ريدة.

وكان نائب أمير عسير قد لقي مصرعه، مساء الأحد، بتحطم المروحية التي كانت تقله في جولة على عدد من المشاريع الساحلية غربي مدينة أبها، وذلك بعد 6 أشهر فقط من توليه منصبه.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي، أنه "في صباح الأحد قام الأمير، ضمن جولاته التفقدية الدورية، يرافقه مسؤولون في المنطقة، "بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة".

سبق السعودية

المصدر: سبق