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ماذا قال الأمير منصور بن مقرن قبل مقتله في تحطم طائرة مروحية؟!

7
NOVEMBER
2017
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نقلت وكالة الأنباء السعودية التصريح الأخير للأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير السعودية، قبل مصرعه في تحطم طائرة مروحية.


وأكد الأمير الراحل في تصريحه الأخير، أنَّ الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها، خطوة إصلاحية مهمة، ومنطلقًا لتحوّل تشهده المملكة في مختلف الأصعدة، خاصة أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البيئة الاستثمارية.


وأضاف نائب أمير منطقة عسير، أنّ الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعيًا منها إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن.


ولفت الأمير الراحل إلى أنّ المملكة مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقًا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، وهو ما يستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل تهتم بالمخلصين وتقصي المفسدين والمحافظة على المال العام من الهدر.


وكان نائب أمير عسير منصور بن مقرن قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية في محمية ريدة، مساء الأحد، وذلك بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.

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