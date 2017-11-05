بالتفاصيل : خفايا الصراع في كواليس الحكم في السعودية مع "مجتهد"

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عاد اليوم المغرد الشهير "مجتهد" إلى نشر سلسلة تغريدات عن الأحداث التي تعصف بالسعودية:

- ننتقل الآن للحديث عن اعتقالات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال تتمة لما جاء في الأخبار فإن الحملة شملت أمراء آخرين إما بالاعتقال أو تجميد الأموال أو محاصرة أمنية للممتلكات ومن بينهم م بن فهد وخ بن سلطان

- وإذا مرت الحملة بدون مشاكل فالخطوة التالية إقالة عدد من أمراء المناطق منهم امير تبوك ومكة والشرقية والرياض وتعيين خواص ابن سلمان

- وقبل أن أبين ما حصل أود التأكيد أن وصف الحملة بأنها ضد الفساد ليس لها من الحقيقة نصيب وأن ابن سلمان يريد تحقيق هدفين من هذه الحملة:

-الهدف الأول: الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيا من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع شركة نسما والفتات للميزانية

- الهدف الثاني: استخدام محاربة الفساد مبررا لإرهابهم وغيرهم ممن قد قد يتمردوا عليه ولو بالكلام ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك

- أما الهدف الأول فقد كان يفكر فيه منذ تولى والده الحكم وكان يردد في مجالسه الخاصة أنه سيكون أغنى رجل في التاريخ وسوف يصبح أول "تريليونير"

- وكان يقول إن بل جيتس وعمه مشعل وع بن فهد وخ بن سلطان وم بن فهد سوف يصبحون أقزاما وفقراء أمام قدراته المالية التي ستفجّر مقياس غينيس

- وكان يظن أنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال الاستحواذ على كل العقود الحكومية وصفقات السلاح والسرقة المباشرة من المال العام من خلال البنود الخاصة

- وبعد نزول أسعار النفط زاد من الضرائب على الشعب للتعويض عن دخل النفط لكنه اكتشف أنه لن يحقق أمنيته حتى بعد سنين طويلة فكان يفكر بحل بديل

- وحين تعاظم نفوذه بعد إقصاء ابن نايف سال لعابه على الأموال التي سرقها هواميرالأمراء وبدأ يعمل للاستيلاء عليها دون توقف عن سرقة المال العام

- وكانت التجربة الأولى اعتقال ع بن فهد وابتزازه في أملاكه ليقيس ردة فعل الأسرة ومدى تفاعل إخوانه مع اعتقاله ومن ثم يقرر الخطوة التالية

- وحين لم تعترض الأسرة على اعتقال ع بن فهد ولم يغضب أحد من إخوانه قرر المضي قدما في الحملة وهيأ لها بعدة خطوات تبين أن المقصود منها هو الأموال

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١) منع سفر الأمراء إلا بإذنه

٢) وضع سقف للتحويل خارج المملكة لا يسمح بتجاوزه إلا بإذنه

٣) إعداد تقرير عن ممتلكات الأمراء في الداخل والخارج



- وبعد أن بين التقرير التريليونات التي بحوزة الأمراء قرر شن الحملة بزعم محاربة الفساد وأن يتزامن مع إعفاء متعب حتى يقدّم متعب كأحد الفاسدين

- وأما الوزراء ورجال الأعمال الذين شملتهم الحملة فمحسوبون بشكل مباشر أو غير مباشر على أمراء ولديهم مليارات يطمع في الاستيلاء عليها كذلك

- خالد التويجري مثلا قام باختلاس ما يزيد عن ٣٠٠ مليار استولى عليها أيام رئاسته للديوان الملكي مستغلا ثقة الملك عبدالله المطلقة فيه