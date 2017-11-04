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بالفيديو والصور - مفاجأة مدوية حول اكتشاف "غرفة سرية" في الهرم الأكبر!

4
NOVEMBER
2017
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كشف الدكتور زاهي حواس رئيس اللجنة العلمية لدراسة مشروع مسح الأهرامات "سكان بيراميدز" حقيقة ما نشرته مجلة "نيتشر" عن اكتشاف تجويف ضخم داخل الهرم الأكبر بالقرب من الغرفة الثانية داخل هرم خوفو، وأن التجويف بحجم طائرة ركاب.
 
وقال حواس، إنه لا يوجد أي كشف جديد كما أعلن البعض، مؤكدا أن الهرم ممتلئ بمئات الفجوات، وما تم الإعلان عنه ليس جديدا، ومن أعلنوا ذلك غير متخصصين.
 
وكشف حواس لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن الهرم مبني على صخرة صماء وداخله آلاف الأحجار مختلفة الأحجام، مما خلف مئات الفجوات داخل الهرم، ومنذ حوالي 50 سنة أتت بعثات كثيرة استخدمت نفس الأجهزة التي قيل إنها أدت للكشف الجديد، وهذه البعثات تحدثت عن الفجوات، أي أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا ليس جديدا.
 
وكان مجموعة علماء قد أعلنوا اكتشاف تجويف ضخم "بحجم طائرة" في هرم خوفو الذي بني قبل 4500 سنة في مصر.
 
وجاء في الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر"، أن التجويف الذي سماه الباحثون "الفراغ الكبير"، طوله 30 مترا وهو مشابه للحجرة الكبرى في الهرم. وهو يبعد 40 إلى 50 مترا عن حجرة الملكة في قلب الهرم.
 
ويعتقد العلماء أن هذه الدراسات ستساعد في فهم كيفية بناء الأهرامات، وما إذا يمكننا في الحقيقة الاعتماد على البيانات التي وصلت إلينا من أعمال هيرودوت.
 
وشيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 مترا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة قرب القاهرة، إلى جانب أبي الهول. 
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