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أوهمهم بأنه يعلّمهم "الكاراتيه".. واغتصبهم!

3
NOVEMBER
2017
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قررت النيابة العامة المصرية عرض 3 تلاميذ، هم صبي وفتاتان، على الطب الشرعي وسجن صاحب المدرسة الخاصة التي يدرسون بها.
 
وكان أولياء التلاميذ قد وجّهوا اتهامات ضدّ صاحب المدرسة، وهو أيضاً مديرها، متهمّينه باغتصابهم.
 
وقد استمعت نيابة النزهة في مصر الجديدة لأقوال أولياء أمور التلاميذ بعدما قدّموا بلاغات بحق مدير المدرسة. وكانت والدة أحد التلاميذ قد اكتشفت وجود مشكلة ما عند ابنها أثناء التبرز، وعندما سألته عن السبب قال لها إن هذه المشكلة هي نتيجة ما يفعله به مدير المدرسة.
 
ولفتت مصادر بوزارة التعليم الى أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قرر إرسال لجنة إلى المدرسة خلال الساعات القادمة للتحقيق في الواقعة ومتابعة التطورات، خصوصاً وأن أولياء أمور التلاميذ أعلنوا عن رفضهم إرسال أولادهم الى المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
 
إشارة الى أن هذه القضية لا تزال قيد التحقيق، إذ تجري تحريات موسعة داخل المدرسة للتأكد مما إذا كان هناك من ضحايا جدد.
 
وأوضحت بعض المصادر التعليمية أن مدير المدرسة المتهم كان يخدع الأطفال عن طريق اصطحابهم إلى مكتبه بحجة تدريبهم على لعبة "الكاراتيه" وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومن ثم يرتكب جريمته بحجة أنه يلعب معهم لعبة أسماها "الوردة والعصفورة".
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