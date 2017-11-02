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هند تروي التفاصيل المروعة: "حيوان مفترس"... استسلمت وتركته يغتصبني

2
NOVEMBER
2017
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وصفت هند عياري حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها قبل سنوات، على يد الناشط الإسلامي الشهير طارق رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا، والتي دفعتها إلى مقاضاته أمام المحاكم الفرنسية.

وقالت عياري في حوار خاص مع قناة BFMTV إنها كانت منبهرة بشخصية رمضان الذي كانت تعده "مثلا أعلى"، وهو ما شجعها على مقابلته ذات يوم في باريس.

وقالت إنها انتقلت إلى باريس حيث تركت أغراضها في منزل إحدى صديقاتها، وإنها تلقت اتصالا هاتفيا من طارق رمضان يطلب منها أن تلحق به بغرفته في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.

ومضت تقول "لقد قال لي إن قدومها إلى غرفته سيكون أفضل، حيث سيمكنهما الحديث بعيدا عن الضوضاء. وعندما فتح الباب كان يمسك بيده صحن حلويات شرقية، وعرض علي تناول بعضها لكنني اعتذرت".

وأضافت "حينها دخل الحمام ليغسل يديه ثم عاد وقبلني بقوة. واعترف أنني لم أقاوم. إثرها رمى بكل ثقله علي مثل حيوان متوحش ولم يترك لي مجالا للتنفس".

وقالت "لم أكن قادرة على التنفس. طلبت منه أن يتوقف لكنه استمر بعنف وصفعني بقوة. كان في حالة جعلتني أشعر أنه من الممكن أن يقتلني لو قاومت أكثر. حينها اغتصبني وفعل ما فعل".

بوابة الفجر

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