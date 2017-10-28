السعودية تبدأ بتأهيل بئر زمزم

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على البدء بمشروع تأهيل بئر زمزم في مكة المكرمة

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أهمية هذا المشروع للمكانة الدينية التي يحظى بها البئر الواقع في الحرم المكي، علما أن المدة الزمنية المقررة له 7 أشهر.

ويتألف مشروع بئر زمزم من قسمين: الأول يشمل استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي 8 أمتار وطولها 120 مترا.

والقسم الثاني يعنى باستكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل وأعلى.