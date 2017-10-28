بالفيديو - زفاف أسطوري لحفيد القرضاوي من شقيقة زوجة حاكم قطر!

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تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يعرض مراسم الزفاف الأسطوري لزواج حفيد الشيخ يوسف القرضاوي من شقيقة زوجة أمير تميم بن حمد حاكم دولة قطر.

شهد الحفل حضور ألف مدعو من دول مختلفة منها تركيا وبريطانيا وألمانيا، أما عن مائدة الطعام فقد أعدها مطعم فوكت في باريس، فهذا المطعم ملقب بمطعم الأمراء والمليارديرات.

أحيا الحفل مجموعة من المطربين الأتراك، حيث استمر حفل زفاف حفيد يوسف القرضاوي حتى صباح اليوم التالي.

الجدير بالذكر أن حفل الزفاف حدث في الأيام الأولى من شهر تشرين الاول، مقاطع الفيديو التي صورت له تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أخيرا.