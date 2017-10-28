هذا هو HULK الحقيقي أو “جلاد داعش”

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سبوتنيك-





اكتسب سجاد غريبي البالغ من العمر 25 عاما شهرة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث بلغ عدد متابعيه 344 ألف مشترك.

لقب سجاد بعدد من التمسيات مثل”هالك الإيراني” و”هرقل ايران” بسبب بنيته القوية وعضلاته المفتولة، حيث يبلغ طوله 184 سم، ووزنه 165 كغ.

سبب شهرته الواسعة على إنستغرام



وفي مقابلة مع “سبوتنيك”، تحدث سجاد غريبي عن مهنته في مجال الرياضة وكشف سبب شعبيته في العالم الافتراضي والحقيقي.

قال سجاد: “حصلت على دبلوم في الاقتصاد من جامعة بوشهر الواقعة جنوبي إيران. الآن أعمل في وكالة عقارية، ولكن مهنتي الرئيسية هي الرياضة وأمارسها منذ 10 سنوات. شعبيتي بدأت عندما قام أحد الاشخاص بتشبيهي لأحد مقاتلي تنظيم داعش، الذي كانت صوره منتشرة على شبكة الإنترنت. وبدأ الناس ينشرون صوري على أساس أنني أنتمي إلى التنظيم، إلى أن قامت إحدى الصحف البريطانية بكتابة مقال عني بعنوان “هالك موجود على أرض الواقع”. هذه المقالة كانت بمثابة نقطة تحول في حياتي فقد غيرت رأي الناس عني. ومنذ ذلك الوقت، جميع وسائل الإعلام تنشر موادا جيدة عني، وتغير الرأي العام حول شخصيتي في جميع أنحاء العالم”.



ويتابع سجاد بقوله أن الاشاعات كانت ترافقه معظم الوقت ولكن من أكثر الاشاعات إزعاجا هي اتهامه بالانتماء لتنظيم داعش. أما من بين أكثر الاشاعات المثيرة للاهتمام ، فكانت اشاعة نيته زيارة أمريكا للمشاركة في مباراة المصارعة الحرة مع أحد أشهر اللاعبين. وظهرت هذه الشائعات عندما دعاه الملاكم حسين خسرو علي وزيري، الملقب ب “الشيخ الحديدي” (مصارع إيراني – أميركي سابق) إلى الولايات المتحدة. ولكن سجاد لم يتمكن من تلبية الدعوى لأنه كان ملزما في الخدمة العسكرية آنذاك. ويضيف بأن هذه الشائعات ساعدته جدا باكتساب شعبية كبيرة.



وأوضح “هالك” أنه ضد الارهاب ومستعد ليضحي بنفسه في سبيل حماية بلده إيران. وهو على استعداد لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وكشف هالك لوكالة سبوتنيك سر الحصول على عضلات ضخمة كعضلاته قائلا: “أعيش حياة طبيعية مثل جميع الناس مع فارق أنني أمارس الرياضة لمدة 2-3 ساعات يوميا، وأنام لمدة 8 ساعات. أما عندما أكون مشغول أو لدي عمل ما، فأختصر مدة الرياضة الى 1.5 ساعة يوميا”.



وفيما يتعلق بنظامه الغذائي، يقول سجاد بأنه يأكل 4-5 مرات في اليوم، ولكن في فترات اكتسابه الوزن يزيد من عدد وجبات الطعام إلى 7-8 مرات. ويعتبر سجاد أن السر الكامل لضخامة عضلاته هو العامل الوراثي. والذي ورثه عن جده، الذي كان ضخم البنية ويمارس رياضة المصارعة.



ويختم سجاد المقابلة بقوله: “عندما امشي في الشارع، الناس يلقبونني بـ “العملاق الإيراني” وأحيانا “هرقل “. وقد أصبحت عبارة “هالك الإيراني” علامة تجارية عالمية. أنا شخص مبتسم جدا ومهذب مع الجميع. الناس لا يخافون مني، بل على العكس معظمهم يريدون التقاط صورة معي “.

الجدير بالذكر أن Hulk شخصية كرتونية، يخوض حربًا شرسة ضد قوى الشر. وليس مجرد وحش أخضر فائق القوة، بل بطل خارق جاء لمد يد العون لكل من يحتاجون مساعدته وتسخير قوته لتخليصهم من الأشرار.