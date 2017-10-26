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برواز دبي! انجاز عالمي آخر في مدينة دبي!

26
OCTOBER
2017
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يعد برواز دبي الذي يقع في زعبيل في امارة دبي أحد معالم دبي التي يتم امجازها عام 2015 حيث يرتفع 150 مترا وعرضه يصل إلى 93 مترا الهدف منه اظهار معالم امارة دبي الحاضر والماضي معا في أيقونة فنية ضخمة!

ويقع برواز أو إطار دبي بالقرب من بوابة النجوم، الموقع الترفيهي الشهير في حديقة زعبيل، وهو عبارة عن برواز أو إطار متكامل، يبرز معالم الإمارة بشكل فريد، ويبلغ ارتفاع الضلعين 150 متراً، وعرض 93 متراً، ليشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم من علو شاهق، بحيث ينقل من جهة معالم ومباني شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة، (أم هرير والكرامة)، التي ترمز إلى دبي القديمة.
تتضمن الفراغات الداخلية للضلع الأرضي من البرواز متحف Gallery يجسد فكرة المشروع ويحكي قصة تطور المدينة ومعلومات عن ماضيها وحاضرها، وعرض كل ما يتعلق بمدينة دبي القديمة والحديثة، باستخدام أحدث وسائل العرض وبالشكل الذي يسهم في خلق بيئة عمرانية ملائمة للنهضة الشاملة التي تشهدها مدينة دبي.
أما الجزء العلوي من البرواز (الضلع الأفقي) فسيكون من الزجاج ، بأرضيات زجاجية، بحيث يشعر الزائر وكأنه يسير في الفراغ، إذ تتيح هذه الفكرة للزوار الاستمتاع بمشاهدة دبي من كافة الجهات. وسوف يتضمن هذا الجزء من المبنى مقهى خاص وعدداً من الخدمات التي صممت جميعها بمراعاة المواصفات العالمية. بالإضافة إلى تميز المبنى الوظيفي والجمالي، روعي أن تكون التشطيبات والتكسيات الداخلية والخارجية للمبنى بمستوى عال الجودة. وتقدر المساحة الإجمالية: 7,145 متر مربع.

المصدر: sa2eh

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