مقتل عربي في قطار بسبب “كوب شاي”

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دفع شاب مصري حياته ثمناً لتناول كوب شاي داخل أحد القطارات، بعد أن تعرّف إليه شخص من أرباب السوابق، تبين فيما بعد أنه كان يخطط لسرقة الضحية.

ولتنفيذ السرقة، أحضر الجاني كوبًا من الشاي إلى الشاب (18عامًا) الذي أُصيب بعد ذلك بإعياء شديد توفي على إثره فور وصوله إلى المستشفى.

وتكشفت تفاصيل الواقعة بعد العثور على الشاب الضحية “س.ع” داخل قطار القاهرة-أسوان، اليوم الخميس، وهو في حالة صحية سيئة، ثم تم نقله إلى مستشفى سوهاج جنوب مصر حيث تُوفي.

وتبيّن للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعد التحريات وإفادات شهود عيان، أن شخصًا مجهولاً تعرّف على المجني عليه وجلس وتحدث معه، وقام بإحضار كوب الشاي له ثم اختفى بعد ذلك، ليُصاب المجني عليه بإعياء شديد بعد أن تمت سرقة هاتفه المحمول.

وكشفت التحقيقات للشرطة أن المشتبه به هو “م.أ”، ويبلغ من العمر 31 عاماً من القاهرة، ولديه محل إقامة آخر في سوهاج، حيث تم القبض عليه للتحقيق معه.

وقال للشرطة إنه أقدم على تخدير المجني عليه ليتمكن من سرقته، حيث أخذ منه هاتفه المحمول ومبلغًا ماليًا قدره حوالي 420جنيهاً.

وكشفت التحقيقات الجنائية أن المتهم ارتكب في السابق عدة جرائم، كالسرقة والاعتداء على امرأة، كما أنه مطلوب للعدالة في قضايا إيصالات أمانة.

وأحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

المصدر: eremnews