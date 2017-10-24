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تركي ينتحر في بث مباشر بسبب خطبة ابنته

24
OCTOBER
2017
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أقدم رجل تركي في العقد الخامس من عمره، على الانتحار خلال بث مباشر عبر موقع فيسبوك، بعد أن تمت خطبة ابنته على شاب دون موافقته.
وقال أيهان أوزون خلال البث المباشر وهو يمسك بمسدس: "خلال أسعد يوم في حياة ابنتي، اتصلوا بي وقالوا أبي قم بزيارتنا، (...)، لم يقم أحد بالسؤال عني، أو معاملتي كرجل، لقد أخذ والد زوجتي دوري كأب ووافق على زواج ابنتي دون وجه حق".

وتابع: "لم يقل أحد إن والد هذه الفتاة على قيد الحياة، بالرغم مع أنني كنت أنتظر من ابنتي وعائلتي أن يدعونني لأكون معهم".

وأضاف أوزون: "قد يقول البعض إنني أقوم بمجرد استعراض، لكنني لا أريد لأحد أن يتعرض لما تعرضت له، لذا بعد فترة وجيزة سأنهي حياتي بهذا المسدس الذي أحمله في يدي"، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".

وطالب الرجل البالغ من العمر 54 عاما، بعدم حضور ابنته أو أفراد عائلته "الذين تسببوا له بالأذى" بحضور جنازته.

وخلال حديثه، حاول أفراد عائلة أوزون ثنيه عن الانتحار من خلال التعليقات التي انهالت على البث المباشر، لكنه تجاهلها وأقدم على الانتحار.

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