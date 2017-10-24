living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوجة لاجئ سوري في اليونان تشي به بارتباطه بداعش

24
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



وجه القضاء اليوناني الاتهام إلى طالب لجوء سوري في اليونان بالارتباط بتنظيم داعش بعدما عُثر على مقاطع مصورة تظهر عمليات تعذيب وإعدامات على هاتفه النقال، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. ووصل المشتبه به مع زوجته إلى اليونان في حزيران/يونيو 2016 في إطار موجة الهجرة التي اجتاحت أوروبا.

وأوقفت السلطات المشتبه به البالغ من العمر 32 عاما، والذي نفى التهم الموجهة إليه، الأسبوع الماضي في مدينة أليكساندروبولي في شمالي شرق البلاد بعدما تقدمت زوجته بشكوى ضده تفيد بتعرضها إلى عنف منزلي، كما اتهمته بأنه مؤيد للمتطرفين.

ووضع الأب لطفلين قيد الاحتجاز الاحتياطي بعدما حاول دون جدوى إقناع قاض الاثنين بأنه كان عضوا في الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال محامي الدفاع عنه تريانتافيليا تسيولبا لوكالة فرانس برس "لا يمكن لليونان أن تعامل كل لاجئ قاتل من أجل الحرية والديموقراطية في بلاده على أنه إرهابي".

وأفادت وكالة "انا" الحكومية أن الشرطة عثرت على مقاطع مصورة تظهر عمليات تعذيب وإعدامات على هاتف المشتبه به، إلا أن محاميه أصر على أنها تسجيلات لأنشطة الجيش السوري الحر لا تنظيم داعش.

وقال المشتبه به السوري إن الاعتراف السابق بأنه كان مقاتلا في صفوف تنظيم داعش بعد توقيفه كان سببه أخطاء من قبل المترجم.

وأفادت الشرطة الأسبوع الماضي أنها كانت منعت طالب اللجوء من الانتحار بعدما عثر عليه وهو يحاول صناعة حبل من غطائه في السجن لشنق نفسه.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout