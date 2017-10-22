بالفيديو: خلال حفل زفاف في السعودية.. هذا ما قدموه للمعازيم !!

A + A -

إسراف مبالغ فيه.. إليكم ما قدموه لهم!

شاشة نيوز-وكالات- عبر موقع التواصل الاجتماعي، تداول الرواد فيديو يرصد لحظة توزيع عشرات الهواتف آيفون 8 على الضيوف في حفل زفاف بالمملكة العربية السعودية.

وأثار الفيديو المتداول ضجة كبيرة بين مستخدمي الإنترنت.

وأظهر مقطع الفيديو أشخاص يحملون عدداً كبيراً من الهواتف داخل قاعة أفراح، قبل أن يتم توزيعها على الضيوف في حفل الزفاف، ما أثار سخرية الفنان السعودي فايز المالكي وقال عبر حسابه: "يوزعون على الضيوف جوالات. وحنا بزواجاتنا نحتري متى يمرون علينا بالمعمول نبي نذوقه قبل يقضي".